Кроме того, Шойгу отметил, что за это время было набрано "38 тысяч добровольцев".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в оккупационных войсках РФ сформировали 9 резервных полков для участия в захватнической войне против Украины.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом РФ, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день (5 октября 2023 года - ред.) у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", – уточнил он во время совещания.

Кроме того, Шойгу похвастался, что за это время было набрано 38 тысяч добровольцев для участия в полномасштабной войне против Украины. Многие из них якобы возвращаются уже во второй, а то и в третий раз.

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"Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", – сказал глава российского Минобороны.

Другие заявления военно-политического руководства РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин отличился сразу несколькими абсурдными заявлениями. В ходе своего выступления президент РФ сказал, что Одесса – "русский и чуть-чуть еврейский" город, но никак не украинский. Кроме того, по его словам, "Европу и Россию объединяет цивилизационный код христианства".

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выдал очередную порцию бреда. Он пригрозил Германии ударами по заводам, производящим ракеты Taurus.

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