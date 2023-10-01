Заместитель главы российского Совбеза также оскорбил украинцев.

В Германии заявили, что страна должна немедленно доставить в Украину дальнобойные крылатые ракеты Тaurus, и украинцы имеют право использовать их для нанесения ударов по российской территории. На такие заявления уже истерически отреагировали в РФ.

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram угрожает Германии ударами по заводам, на которых производят эта боеприпасы. Кроме того, он оскорбительно высказался о гражданах Украины.

"…глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией… требует немедленно поставить х*хлоб*ндеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву…", - съязвил он.

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Помощь Украине от Германии - сейчас это стоит знать

Германия уже не раз предоставляла украинскому государству помощь, в частности, отправляла системы противовоздушной обороны и танки. В конце мая текущего года Киев официально попросил у Берлина предоставить ему ракеты Тaurus.

В конце сентября глава оборонного комитета парламента Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман прокомментировала длительные колебания своей страны насчет предоставления Украине дальнобойного вооружения.

Она заявила, что Тaurus нужно немедленно доставить на нашу землю, поскольку благодаря прицельному использованию крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки. По ее словам, "международное право также позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора".

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