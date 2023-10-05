Путин назвал общей целью народа РФ "денацификацию Украины".

Президент РФ Владимир Путин назвал украинский город Одессу "русским, но чуть-чуть еврейским".

Так Путин ответил венгерскому журналисту Габору Штиру, когда тот сказал, что не будет на этот раз спрашивать про Одессу (в октябре прошлого года на "Валдае" Штир назвал Одессу "одним из любимых городов на постсоветском пространстве" и спросил у Путина, когда ему лучше туда приехать - "следующим летом" или через год).

Также Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия перестанет существовать, если не будет суверенной, а "денацификацию" Украины - "общей целью". Президент РФ также заявил, что благополучие Европы в прошлом якобы строилось на невысокой цене энергоносителей из России.

"Европу и Россию объединяет цивилизационный код христианства, но РФ не будет навязываться, когда Европа сама создает железный занавес", - сказал Путин.

Атаки РФ на Одессу - детали

В Одесской области во время последней ночной атаки, которую российские оккупанты совершили по территории Украины, было сбито несколько иранских беспилотников-камикадзе.

25 сентября ночью российские военные нанесли массированный удар по Одессе ракетами и дронами. В результате значительных разрушений потерпел морской пассажирский вокзал Одесского порта и расположенный рядом гостиничный комплекс "Одесса".

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