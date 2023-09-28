Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" провела вместе с главой Минобороны РФ неудачную демонстрацию ракет.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу опозорил "вторую армию мира" неудачной демонстрацией нового образца ракеты.

Во время презентации корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (Московская область), которую крутили на РосТВ, ракета Шойгу "отклеилась". Соответствующую деталь подметил ведущий YouTube-канала "Обманутый россиянин".

В кадре макет боеголовки одной из ракет плохо прикрутили. В результате она повисла на несколько градусов вниз.

"Макет боеголовки отклеился, повис на полшестого", - отметил автор канала.

Во время инцидента местные специалисты попытались "на глаз" исправить положение, пока проблему с ракетой не заметил Шойгу. "Филигранная подгонка деталей, на глаз", - говорится в видео.

В Минобороны РФ сообщали, что Шойгу посетил соответствующую презентацию 27 сентября. Отмечалось, что глава ведомства "проинспектировал" цеха корпорации и остался доволен темпами производства "высокоточных средств поражения".

"За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции, в 3,5 и 5 раз", - заявили в Минобороны РФ.

Шойгу в Тегеране "проинспектировал" иранские дроны с ракетами

19 сентября Шойгу в составе делегации от РФ посетил Тегеран и "оценил" новые БПЛА и ракеты, которые создал местный "оборонпром". Как известно, сейчас Россия использует для нанесения ударов по Украине иранские дроны Shahed.

В рамках посещения выставки Шойгу заявил, что на зло всему Западу "российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень".

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