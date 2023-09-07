Недалеко от мест взрывов находится штаб Южного военного округа и аэропорт.

В ночь на 7 сентября в Ростове-на-Дону и возле российской столицы прозвучали взрывы. Российская сторона утверждает, что имела место атака беспилотниками.

"Около 3:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. … Средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", – заявил в Telegram ростовский губернатор Василий Голубев.

Telegram-канал Shot пишет, что жители Ростова-на-Дону сообщали о "трех громких хлопках", после чего в районе улицы Пушкинской поднялся столб дыма.

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"Известно, что недалеко от места взрыва находится штаб Южного военного округа", – отмечает канал.

Громко было и в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА якобы атаковали российскую столицу, но были сбиты возле города.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", – написал он.

Telegram-канал Shot информирует, что повреждения зафиксированы на Десантной улице. Рядом расположен Международный аэропорт "Жуковский".

Обновлено (07:13): Также заявляют об атаке на вокзал в Брянске. Shot утверждает, что в результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

Атаки на территории РФ - последние новости

В ночь на 27 августа аэродром в российском Курске был атакован. В ночь на 4 сентября в Курской области снова прозвучала серия громких взрывов.

В ночь на 30 августа взрывы прогремели в районе Псковского аэродрома. Также "гремело" в Московской и Брянской областях.

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