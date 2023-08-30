Еще несколько единиц таких транспортных самолетов получили повреждения.

На аэродроме Пскова в результате ночной атаки полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Известно об уничтожении четырех транспортных самолетов Ил-76, которые используются для перевозки вражеских сил и средств, личного состава и техники. То есть, они не подлежат восстановлению. И еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения. Информация проверяется", - сказал Юсов.

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Россию атаковали беспилотники

Как сообщал УНИАН, в районе Псковского аэродрома этой ночью прогремели взрывы, на месте начался пожар. В частности, на обнародованных в социальных сетях фото и видео можно было увидеть, что от аэродрома в районе Кресты поднимается несколько столбов черного дыма. Сообщалось, что на аэродроме горели самолеты Ил-76.

О взрывах также сообщалось в Тульской и Брянской областях, в московских аэропортах, в Рязани и над частью Калужской области ввели план "ковер". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила один беспилотник в Рузском районе Московской области.

Военный эксперт Сергей Кузан считает, что сегодняшняя атака беспилотников на аэродром в Пскове свидетельствует, что безопасных территорий в России нет.

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