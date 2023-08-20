Два дрона упали на территории воинской части.

В России заявили об атаке беспилотников по воинской части в Каменске Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, атака была совершена тремя дронами-камикадзе.

"Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", - написал он.

В комментариях россияне жалуются на участившиеся налеты беспилотников по инфраструктуре и заявляют, что необходимо "международное регулирование"

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Сегодня сообщалось о взрыве на вокзале в российском Курске. Сообщалось, что город был атакован беспилотником.

Вчера в России заявили об атаке на аэродром базирования Ту-22М3 в Новгородской области, в езультате которой произошел пожар, сгорел минимум один самолет.

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