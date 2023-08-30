В Минобороны РФ заявили о попытке Украины совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Хлопок" произошел в здании следственного комитета в Брянске, также сбит летательный аппарат над Рязанской областью.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано.

В Минобороны РФ заявили о попытке Украины совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе, сообщил мэр Москвы Собянин.

По данным "Базы", около 4 часов утра дрон-камикадзе был подавлен силами РЭБ. После этого беспилотник потерял управление, врезался в дерево в деревне Лукино и взорвался.

В результате взрыва в ближайших домах выбило окна и был поврежден забор. Пострадавших нет.

Ночью 30 августа Россию атаковали дроны

Ночью 30 августа в московских аэропортах ввели план "Ковер".

Также в районе псковского аэродрома этой ночью прозвучали взрывы, на месте начался пожар.

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