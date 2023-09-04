В РФ заявили о сбитии беспилотников.

В ночь на 4 сентября в Курской области прозвучала серия громких взрывов. Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что звуки взрывов звучат в городе Курчатов, местные жители слышали от 3 до 5 разрывов. Baza сообщает, что в городе работала противовоздушная оборона. Местный губернатор пока никак не прокомментировал происходящее.

Тем временем Министерство обороны России сообщило, что около 01:00 российское ПВО сбило два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

Видео дня

Кроме того, захватчики заявили об уничтожении дрона над акваторией Черного моря вблизи оккупированного Крыма.

Взрывы в Курчатове: последние новости

Напомним, что вечером в городе после взрывов начался пожар. Местные жители сняли на видео горящее здание, предположительно - управление Федеральной службы безопасности России по Курской области.

Местный губернатор Роман Старовойт заявил, что Украина запустила беспилотник, в результате "прилета" загорелось "нежилое здание". По его словам, никто не пострадал.

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