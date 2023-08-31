Россияне не смогли их вовремя обнаружить.

Во время атаки на аэродром в Курске 27 августа удар был нанесен картонными дронами-камикадзе. Об этом сообщает главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

16 беспилотных летательных аппаратов поразили четыре истребителя Су-30 и один МиГ-29. Кроме того, были поражены радары российского комплекса С-300 и две системы "Панцирь". "Атака была осуществлена картонными дронами, которые смогли пролететь эшелонированную систему с радарами дальнего обнаружения и не были обнаруженными", - отметил журналист.

Также он обнародовал видео испытаний картонных дронов.

Атака на курский аэродром: что известно

Как известно, в ночь на 27 августа аэродром в российском Курске атаковал "рой" беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось о поражении пяти самолетов, двух радаров и двух систем "Панцирь".

Впоследствии бойцы "Русского Добровольческого корпуса" сообщили о своей причастности к атаке, сказав, что провели эту операцию вместе с военной контрразведкой Службы безопасности Украины.

Провоенный канал оккупантов пожаловался, что эти БПЛА изготовлены из пропитанной воском бумаги и резинок, поэтому их почти невозможно заметить радиолокационным системам.

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