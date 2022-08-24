Отмечается, что российские правоохранители нашли более 16 тысяч "несогласных".

В России жестко борются с участниками антивоенного движения. Известно о массовых задержаниях не только за участие в митингах и одиночных пикетах, но и за посты в социальных сетях.

Об этом сообщает российское издание "Медуза"

С 24 февраля по 17 август российские правоохранители задержали 16 437 человек, связанных с антивоенными протестами, в том числе и 138 задержаний за антивоенные посты в соцсетях, 118 задержаний за антивоенную символику и 62 задержания после антивоенных акций.

Отмечается, что власти РФ практикуют "превентивные" задержания, используя систему распознавания лиц. Так, в День флага, 22 августа, в Москве задержали не менее 33 человек.

Кроме того, за 182 дня войны России против Украины 224 человека стали фигурантами уголовных антивоенных дел, в том числе политик Евгений Ройзман. При этом указано, что с 24 февраля заведено 3780 дел по статье 20.3.3 "Дискредитация армии" КоАП РФ.

Также известно как минимум о семи случаях внесудебных преследований людей, выступающих против войны. Зачастую это заключалось в хулиганских действиях по отношению к ним – обливали зеленкой, нападали, вешали на дверь похоронный венок, подкидывали угрозы в почтовый ящик, полицейские отказывались искать того, кто написал "тут живет "укронацист" и прочее.

Как ранее сообщал УНИАН, в РФ арестовали последнего политика, который публично выражал несогласие и высказывался против полномасштабной войны в Украине. 24 августа спецназ задержал Евгения Ройзмана - бывшего мэра Екатеринбурга.

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