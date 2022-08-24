Бывшему мэру Екатеринбурга вменяют статью за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

В РФ арестовали последнего политика, который публично выражал несогласие и высказывался против полномасштабной войны в Украине. 24 августа спецназ задержал Евгения Ройзмана - бывшего мэра Екатеринбурга.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, утром 24 числа в подъезд дома оппозиционера ворвались около шести силовиков, они поднялись к нему в квартиру. Ройзман открыл двери спецназу, после чего те заявили, что будут проводить в его доме обыск по уголовному делу. Затем адвокаты экс-мера Екатеринбурга подтвердили, что в квартире политика проводят следственные действия. Один из правозащитников также сообщал, что силовики не пустили его к политику.

Обыски также проходили в фонде Ройзмана и основанном им музее Невьянской иконы. Российские СМИ сообщали, что из музея изымают иконы, а в его фонде силовики хотят изъять документы. Из квартиры Ройзмана также вынесли несколько пакетов с вещами и компьютер.

Политика обвиняют в "дискредитации" российской армии. Он неоднократно высказывался против путинского режима и осуждал полномасштабную войну, которую РФ развязала в Украине.

Сам Ройзман, когда его выводили из квартиры, сказал журналистам, что дело против него возбудили "фактически за одну фразу". Полномасштабную войну в Украине РФ называет "спецоперацией", а политик открыто называл ее вторжением. Экс-мер считает, что из Екатеринбурга его этапируют в Москву.

По уголовной статье 280.3 УК РФ, которую российские силовики вменяют Ройзману, политика уже трижды штрафовали. Теперь же российские власти решили взять оппозиционера под стражу.

Ройзман много раз высказывался против войны и отказывался уезжать из РФ даже под угрозой преследования. Вчера он снова осудил путинский режим и сделал "репост" поста с критикой кровавого диктатора.

"Если бы не Путин, в России уже был бы 4й или 5й Президент, в Европу бы гоняли за копейки без всяких виз, а смотаться из Москвы на выходные в Киев было бы не сложнее, чем в Питер или Казань. И никаких политзеков, войн, трупов и захваченных территорий", - "репостнул" Ройзман в Twitter.

Ранее УНИАН уже сообщал, что еще в 2016 году Ройзман, будучи мэром Екатеринбурга, отказался называть улицу именем террориста "Моторолы".

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