Евгений Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, который выступал против вторжения в Украину и оставался на свободе.

В РФ в Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. По словам оппозиционного политика, который жестко выступал против войны, на него возбудили уголовное дело по статье о "дискредитации" армии.

Информация об этом 24 августа появилась в росСМИ. Отмечается, что Ройзмана будут судить за пост в Twitter и видео на YouTube, где он высказал свое мнение относительно войны в Украине.

В полиции РФ это подтвердили. По этому обвинению Ройзману может грозить до пяти лет лишения свободы. В "Фонде Ройзмана", его квартире и музее" Невьянская икона", принадлежащем Ройзману, в Екатеринбурге проходят обыски.

Кто такой Евгений Ройзман

Ройзман родился в 1962 году в Свердловске (Россия). Окончил исторический факультет Уральского государственного университета.

В 1990-х основал фонд "Город без наркотиков" и руководил центром реабилитации наркоманов в Екатеринбурге. В 2000-х начал политическую карьеру.

Евгений Ройзман - популярный в городе политик и не только бывший глава Екатеринбурга (2013-2018 годы), но и бывший депутат Госдумы (2003-2007 годы) входил во фракцию "Справедливая Россия".

Также известно, что Ройзман принимал участие в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге по делу оппозиционного российского политика Алексея Навального, несколько раз был задержан и получал штрафы.

Что Ройзман говорил об Украине

Евгений Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, который выступал против вторжения в Украину и оставался на свободе.

В 2022 году Ройзмана уже трижды штрафовали за дискредитацию ВС РФ на общую сумму 150 тысяч рублей.

В то же время он должен был выплатить 85 тысяч рублей за неуважение к властям. Этот штраф ему назначили за реплику в "Твиттере", обращенную к главе МИД России Сергею Лаврову.

Лавров заявил, что так называемая "специальная военная операция" против Украины призвана положить конец "безоглядному курсу на полное доминирование США". "И для этого вы решили свою страну об стену у**** [уничтожить]?", - с использованием ругани задал Лаврову вопрос Ройзман.

С лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым екатеринбургский политик также жестко спорил в Твиттере по поводу войны и ее последствий, употребляя такие выражения, как "зиговать".

Относительно ареста Ройзмана 24 августа - информатор российских журналистов в полиции заверил, что Ройзман нарушил закон, осудив действия РФ. "Война с Украиной, страшная, бессмысленная и бездарная – самая подлая, позорная и несправедливая война в истории России", – написал бывший чиновник.

"Когда начали сливать разведданные и говорить, что будет война, - все покрутили пальцем у виска и сказали: "Слушайте, они же там в Кремле не совсем сошли с ума. Не может быть такого, что они там все сошли с ума". И вдруг оказалось, что может", – говорил экс-чиновник в одном из интервью.

Ройзман уверен, что все россияне несут коллективную ответственность за происходящее сейчас.

"Для прекрасной России будущего нужны лишь три позиции: свободные СМИ, независимый суд и честные выборы. Неужели народ не сможет эти три позиции найти и удержать? Если мы не собираемся отсюда убегать, если мы не хотим сдаваться — это то, к чему есть смысл стремиться", – подытожил он.

Ройзман отказывался покидать Россию после вторжения. Он сам обращал внимание, что остается на свободе, несмотря на преследования противников войны, публикуя фото с другими оппозиционными российскими политиками и деятелями - Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой (объявлен в России "иноагентом"), на которых возбудили дело о "военных фейках".

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