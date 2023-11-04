Россия все утро "ловит" неизвестные дроны на своих территориях: после сообщений о "сбитых" БПЛА в Курской области, новая "атака" настигла Белгородщину.
БПЛА "киевского режима" попытались атаковать область в районе 11:00, утверждает Минобороны РФ. Сообщается, что местная ПВО "справилась" с целями.
Ранее аналогичным сообщением ведомство Шойгу отметилось об утренней "бавовне" в Курской области. Как сообщал Mash, на аэродром Халино летело как минимум три БПЛА. Однако Минобороны РФ заявило, что "сбило" два дрона, не упоминая об аэродроме.
РФ атаковала Украину дронами с Курской области
В ночь на 4 ноября Россия атаковала Украину с территории Курской области дронами типа "Шахед". Об этом сообщили Воздушные силы Украины: вражеские БПЛА летели на Сумскую область. Отмечалось, что армия РФ запустила два БПЛА, их сбили наши военные.
Накануне Россия также атаковала Украину дронами, целясь по гражданским объектам и инфраструктуре. О последствиях ударов сообщали Силы обороны юга Украины.