Минобороны РФ сообщило о новой атаке дронов. Ранее БПЛА уже "сбивали" над Курской областью.

Россия все утро "ловит" неизвестные дроны на своих территориях: после сообщений о "сбитых" БПЛА в Курской области, новая "атака" настигла Белгородщину.

БПЛА "киевского режима" попытались атаковать область в районе 11:00, утверждает Минобороны РФ. Сообщается, что местная ПВО "справилась" с целями.

Ранее аналогичным сообщением ведомство Шойгу отметилось об утренней "бавовне" в Курской области. Как сообщал Mash, на аэродром Халино летело как минимум три БПЛА. Однако Минобороны РФ заявило, что "сбило" два дрона, не упоминая об аэродроме.

Видео дня

РФ атаковала Украину дронами с Курской области

В ночь на 4 ноября Россия атаковала Украину с территории Курской области дронами типа "Шахед". Об этом сообщили Воздушные силы Украины: вражеские БПЛА летели на Сумскую область. Отмечалось, что армия РФ запустила два БПЛА, их сбили наши военные.

Накануне Россия также атаковала Украину дронами, целясь по гражданским объектам и инфраструктуре. О последствиях ударов сообщали Силы обороны юга Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: