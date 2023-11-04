Минобороны РФ утром заявило об "уничтоженных" целях.

После запуска дронов по Сумской области Россия обвинила Украину в "ответной" атаке: Минобороны РФ заявило о нападении на Курскую область.

По данным ведомства, около 09:00 утра (08:00 по киевскому времени) в небе "уничтожили" два дрона, летевших на объекты территории РФ.

"4 ноября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении министерства.

Традиционно ведомство Шойгу похвалило свое ПВО и уточнило, что дроны были "сбиты" над территорией Курской области.

Ночная атака РФ по Сумской области

Утром 4 ноября Воздушные силы Украины сообщили, что РФ атаковала нашу территорию (Сумскую область) двумя дронами "Шахед". Они были запущены с территории Курской области, подчеркнули ВСУ. Цели врага удалось сбить.

Накануне глава Сумской ОВА сообщал о трагедии: впервые за последний год в областном центре российские дроны убили людей.

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