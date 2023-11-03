Ночью россияне пять часов атаковали южные регионы дронами и запустили ракету Х-59.

Сегодня вечером враг нанес удар по южным регионам Украины, в Одесской области произошло попадание в гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Враг системно терроризирует южные регионы с применением ракет и ударных Дорнов. Ночью совершил мощную дроновую атаку, среди которой запустил и управляемую ракету воздушного базирования Х-59 по Кировоградщине", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что почти пять часов напряженной боевой работы сил противовоздушной обороны привели к сбитию ракеты Х-59 и 11 БпЛА типа "Shahed-131/136": по три в Кировоградской и Николаевской областях, два – в Одесской области, по одному – в Херсонской, в Днепропетровской и Винницкой областях.

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"К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области. Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано", - уверяют в Силах обороны.

Ситуация на юге Украины - последние новости

Напомним, 2 ноября вечером российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя сверхзвуковыми ракетами типа "Оникс" с временно оккупированного полуострова Крым. Ракеты были выпущены с берегового ракетного комплекса "Бастион", они потеряли боевую способность на подлете к побережью Черного моря.

Накануне на южном направлении украинские защитники ликвидировали более трех десятков оккупантов, уничтожено четыре БТР-82, реактивную систему залпового огня "Град", десять орудий, четыре единицы автомобильной техники, а также пять вражеских пунктов-два полевых и три наблюдательных.

Тактическая авиация захватчиков атаковала прибрежные населенные пункты Херсонщины 44 управляемыми авиабомбами. В результате полностью разрушены четыре дома, здание детского сада, водонапорная башня в одном из населенных пунктов, повреждено до полутора десятка домов.

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