Дроны-камикадзе были запущены из Курской области РФ.

Сегодня ночью противник атаковал Сумскую область двумя ударными БпЛА Shahed-136/131 из Курской области.

Об этом речь идет сообщении Воздушных сил. "Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины", - отмечается в сообщении.

Атаки "шахедов" на Украину

В ночь на 3 ноября в Украине снова звучала воздушная тревога. В Харькове было слышно взрывы, мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилетах" в одном из районов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что попадания по гражданской инфраструктуре были не только в областном центре, но и в одном из населенных пунктов области.

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Также ночью враг нанес удар по южным регионам Украины, в Одесской области произошло попадание в гражданскую инфраструктуру. А еще россияне запустили 16 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 на Львовскую область. ПВО удалось сбить 11 вражеских беспилотников. "К сожалению, есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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