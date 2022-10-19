В то же время, по данным украинской разведки, террорист уже прибыл на оккупированную часть украинской территории.

Российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), которого якобы мобилизовали в ряды оккупантов, заметили на шоссе в Ростовской области.

Об этом в Telegram сообщает общественный деятель Сергей Стерненко.

Фото, на котором Гиркин общается с другим военным в экипировке российских вооруженных сил, сравнили с фото дороги в направлении Таганрога. Пользователи пришли к выводам, что Гиркин, предположительно, все еще находится на территории России.

Видео дня

Кадр с террористом сделан днем, однако неизвестно, когда именно.

Терорист Гиркин в армии – что известно

Гиркин активно писал о войне вместе с другими рашистскими блогерами, входящих в пул российской разведки, однако на последней неделе он исчез из соцсетей. 18 октября подтвердил, что служит в российской армии.

По данным украинской разведки, террорист уже прибыл на оккупированную часть украинской территории.

Волонтеры, а затем и ГУР Украины, пообещали денежную награду за пленного боевика.

Кто такой Гиркин

Игорь Всеволодович Гиркин (Иван Иванович Стрелков) – российский военный и бывший сотрудник органов ФСБ России. После начала российского вторжения в Крым Гиркин возглавлял там диверсионный отряд. В апреле 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянска. Известен как командующий армией "ДНР" и "министр обороны" в "ДНР".

СБУ и Генеральная прокуратура Украины начали против Гиркина производства за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.

Кроме того, в 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины активно критикует армию РФ, Путина и военное руководство в недостаточной жестокости.

Вас также могут заинтересовать новости: