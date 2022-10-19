Он служит менее недели.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин, активно критиковавший военное командование РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, воюет в составе армии России.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"С 14.10.2022 г. в действующей армии", – написал он после нескольких дней молчания.

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Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что разведке известно одно из местонахождений Гиркина. По его словам, террорист уже прибыл на оккупированную территорию Украины.

Награда за пленного Гиркина

Игорь Всеволодович Гиркин (Иван Иванович Стрелков) – российский военный и бывший сотрудник органов ФСБ России. После начала российского вторжения в Крым Гиркин возглавлял там диверсионный отряд. В апреле 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянска. Известен как командующий армией "ДНР" и "министр обороны" в "ДНР".

СБУ и Генеральная прокуратура Украины начали против Гиркина производства за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.

Кроме того, в 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины активно критикует армию РФ, Путина и военное руководство в недостаточной жестокости.

Накануне супруга Гиркина опубликовала его фото в военной форме. После этого украинские активисты, спортсмены и общественные деятели пообещали награду тому, кто возьмет в плен террориста.

Также Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о намерении выплатить за пойманного Гиркина 100 тысяч долларов. Награду смогут получить и чиновники.

Соответствующую информацию необходимо передавать по номеру 093-117-58-09. Буданов подчеркнул, что на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений".

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