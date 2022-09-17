По его словам, ВСУ имеют много ракет, и ожидаются новые поставки от запада.

Террорист Игорь Стрелков (Гиркин) в очередной раз пожаловался на российское военное руководство и похвалил Вооруженные силы Украины.

На YouTube-канале боевик высказал свое мнение, почему для российских оккупационных войск вырисовывается не радостная картина на всех участках фронта.

"Почему я говорю именно о наступлении ВСУ? Просто очевидно, что сражение за инициативу, о котором я говорил еще в июне, ВСУ выиграли полностью. Теперь до успешного их отражения наши войска инициативу не перехватят. Противник (украинские войска - УНИАН) обладает превосходством в живой силе на всех участках фронта, на всех направлениях. На некоторых участках фронта он добился перевеса не только в живой силе, но и в технике. Противник сумел не только добиться паритета в ракетных войсках с нашими войсками, но и за счет высокой точности западных систем, за счет получения большого количества РСЗО и огромного количества ракет к ним, в первую очередь, HIMARS, он даже добился некоторого перевеса в нанесении ударов по ближним и дальним тактическим тылам наших войск, поражая склады, штабы и пункты управления", - говорит Гиркин.

По словам боевика, как ему известно из сообщений с фронтов, ВСУ смело расходуют ракеты HIMARS даже на цели, которые не являются критически важными.

"К примеру, сегодня полный пакет HIMARS прилетел по администрации города Херсона в момент, когда там проводилось совещание. Очень сильно повезло, что ракеты попали (при чем одна из них попала прямо в кабинет главы администрации) в тот момент, когда люди собрались в зале, в который ракеты не попали. Если бы все находились на своих рабочих местах, было бы намного больше жертв. Все же погибло трое сотрудников администрации, один случайный прохожий, 5 человек получили ранения, есть большие разрушения. Но могло бы быть намного хуже!" - рассказал Гиркин.

Он подтвердил, что мосты в районе Херсона разбиты полностью.

"Теперь противник не стесняется использовать HIMARS - от сосредоточения техники до передвигающейся роты - в кого нибудь да попадет! Много у них ракет! А учитывая, что есть информация, что к ним поступают снаряды Excalibur, при чем в больших количествах, сотнями. А это 155-мм снаряд, аналог нашего "Краснополя", только наводящиеся не по лазерному целеуказателю, а по спутниковому наведению, действующий по принципу один выстрел - одна пораженная цель. Предназначены эти снаряды для уничтожения орудий, танков, боевых машин пехоты, позиций, минометов и тд. Эти снаряды, скорое всего, будут применены противником уже в следующем наступлении. В общем, картина не радостная", - сетует Гиркин.

Он отметил, что является вопросом, что же могут противопоставить российские войска?

"Наши войска наконец-то начали готовиться к стратегической обороне: ставить минные поля, копать окопы, создавать вторые эшелоны обороны. Только сейчас! После наступления противника в Харьковской области. То есть наши войска готовятся пассивно обороняться и надеяться отразить наступление противника на достигнутых еще в феврале-марте позициях. Вот такая картина сложилась в результате проигрыша нашими войсками сражения в Харьковской области, которое наше Министерство обороны очень изящно замаскировала под словами об "успешно проведенной перегруппировке". До этого была "деэскалация", теперь "успешная перегруппировка", наверное, точно согласно плану и со значительным опережением графика", - отметил террорист.

Ранее Гиркин спрогнозировал скорый прорыв украинских защитников к побережью Азовского моря и непосредственно к Волновахе и Мариуполю: при удаче – "фронт может обрушиться точно так же, как под Изюмом".

А до этого боевик устроил панику из-за поражений российской армии в Харьковской области.

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