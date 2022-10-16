Гиркин решил возобновить свое участие в войне против Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет о намерении выплатить 100 тысяч долларов за передачу российского террориста Игоря Гиркина в украинский плен.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в социальной сети Facebook.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен", - отмечается в сообщении.

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В частности, сказано, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против Украины.

"Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР". Сейчас СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

Кроме того, в разведке отмечают, что ни один военный преступник не избежит наказания.

Информацию в ГУР ожидают по номеру: +380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Кто такой Гиркин

Игорь Стрелков-Гиркин - "экс-министр обороны ДНР", причастный к сбитию пассажирского Boeing 777 в 2014 году. Боевик публично заявлял, что лишен возможности попасть на фронт. Он активно критиковал Минобороны и собрал большую аудиторию в своем Tekegram-канале. Летом сообщалось, что он попытался въехать в Херсонскую область по поддельным документам, но его задержали полиция.

Недавно Гиркин назвал взрыв на Крымском мосту лучшим "поздравлением" для российского президента Владимира Путина. Он написал, что "уважаемые киевские партнеры сделали праздничный "фейерверк".

По мнению Гиркина, в России может начаться революция, в ходе которой убьют президента РФ Владимира Путина.

Террорист открыто критиковал режим Путина и бездарное командование ВС РФ за поражения на фронте.

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