Авторы материала предполагают, что в РФ знали о намерениях владельца ЧВК "Вагнер".

Провал бунта главаря ЧВК"Вагнер" Евгения Пригожина показал, насколько хрупка власть президента РФ Владимира Путина. Крах его режима, скорее всего, будет хаотичным и жестоким.

Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что для "похода на Москву" Пригожину понадобилось всего около 8 тысяч наемников. Это количество людей слишком велико, чтобы говорить о секретности этой операции. Авторы материала предполагают, что в РФ знали о намерениях владельца ЧВК "Вагнер", поскольку он готовился к этому бунту.

"Вероятно, некоторые правоохранительные органы не смогли заметить это заранее и предотвратить эти события. Однако более тревожный для Путина очевидный вывод заключается в том, что многие его шпионы и высокопоставленные чиновники знали, но держали эту информацию при себе. Разведывательные службы США утверждают, что знали, что что-то готовится, поэтому маловероятно, что российская военная разведывательная служба ГРУ, имеющая тесные связи с ЧВК "Вагнер", не заметила ничего плохого. Отсутствие мер предосторожности свидетельствует о том, что некоторые ключевые игроки решили посмотреть, станет ли это концом для Путина", – говорится в материале.

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В то же время издание отмечает, что хотя мятеж Пригожина не был успешным, проигравшей стороной все же является Путин. Он залег на дно, из-за чего были основания полагать, что ооссийский диктатор сбежал из Москвы. Авторы статьи предполагают, что впереди будет еще много событий, среди которых и возможная охота на ведьм, и новые конфликты.

"Когда наступит последний крах, он, скорее всего, будет хаотичным и жестоким. Самые могущественные силовики страны, или "сильные" чиновники сферы безопасности, вряд ли отдадут свою власть, привилегии и богатство без борьбы. Возможно, в лучшем случае за кулисами они примирятся друг с другом и придут к взаимопониманию. Возможно, премьер-министр Михаил Мишустин станет той фигурой, которая номинально их возглавит", – пишет издание.

При этом, как отмечают авторы материала, неизвестно, сколько продержится такое перемирие, прежде чем российские силовые структуры начнут конфликтовать между собой и ультранационалистами, поддерживающими войну, которую Россия развязала против Украины.

Мятеж Пригожина: что надо знать

23 июня Евгений Пригожин сообщил, что российские кадровые войска нанесли удар по позициям "вагнеровцев" и объявил "поход" на Москву – наемники Пригожина пошли "останавливать" Шойгу. Уже ночью эти силы пересекли границу между оккупированной частью Луганщины и РФ и добрались до Ростова, где фактически взяли ключевые силовые учреждения под свой контроль.

24 июня наемники ЧВК "Вагнер" дошли до Московской области. Однако примерно в 200 км от Москвы Пригожин внезапно решил развернуть колонну с военной техникой. Это произошло после переговоров с Лукашенко, где, как пишут СМИ, было договорено, что "вагнеровцам" предоставят гарантии безопасности, а Пригожин отправится в Беларусь. Кроме того, в Кремле заявили, что все дела, которые в РФ успели возбудить за сутки пригожинского бунта, будут закрыты, а участников бунта не будут преследовать.

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