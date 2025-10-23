Первым шагом к достижению идеального вкуса грудки является карамелизация, говорит Маклафлин.

Для многих людей курятина является едва ли не основной частью рациона, ведь это мясо очень универсальное и подходит для многих блюд. Как идеально приготовить куриную грудку, рассказала кулинарный редактор AllRecipes Николь Маклафлин, которая ранее работала в ресторане вместе с шеф-поварами. Об этом пишет Express.

"Мой любимый способ приготовления куриной грудки я люблю называть "ресторанным", потому что именно так я научилась ее готовить, когда работала в ресторане. Думаю, что именно так это делают повара, потому что это быстро и всегда работает", - отметила Маклафлин.

Из видео видно, что она выложила сырые куриные грудки на противень, посыпала их сверху чесночным и луковым порошком и солью. Эксперт объяснила, что сначала она приправляет курятину с одной стороны, а затем, когда мясо уже на сковороде, - с другой.

Видео дня

"Первый шаг к достижению вкуса простой куриной грудки без костей и кожи - это карамелизации, потому что цвет равен вкусу", - отметила Маклафлин.

Пока мясо на сковороде, эксперт разогревает духовку до 195 градусов. Жарится грудка на оливковом масле. Класть ее нужно приправленной стороной вниз.

"Я буду готовить ее спокойно, пока она легко не будет отставать от сковороды. А пока она жарится, приправлю другую сторону... Вы сами поймете, сколько жарить. Если грудка немного прилипает - значит, еще не готова", - пояснила кулинарный эксперт.

По ее словам, вы должны заметить, что по бокам мясо поджаривается, к тому же оно начинает легко отставать от сковороды. Следовательно, его уже можно перевернуть. На дне сковороды останется приправа из нижней части курицы. К ней надо долить немного воды, бульона или белого вина. Тогда огонь выключить и переставить сковороду в духовку.

"Влага поможет мясу пропариться и приготовиться немного равномернее, а не просто быть очень горячим снаружи. Многие проблемы с приготовлением курицы заключаются в том, что люди готовят её так быстро снаружи, что внутри она не прожаривается, а затем внешняя часть высыхает - так что это хорошая страховка", - рассказала Маклафлин.

Она утверждает, что в зависимости от размера куриной грудки 15-20 минут в духовке должны сделать ее "идеальной".

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить идеально хрустящий бекон без грамма масла. По словам шеф-повара Билли Паризи, запекание - это лучший способ достичь "вкусного и хрустящего результата". По его словам, "вы никогда больше не будете готовить иначе", если попробуете этот метод. Повар подробно рассказал, как сделать бекон хрустящим в духовке.

Вас также могут заинтересовать новости: