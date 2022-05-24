Службы внутренней безопасности в компаниях "особо пристально следят" за сотрудниками, которые имеют украинское гражданство или родственников в Украине.

Российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов или переводить их на более "низкие" должности из-за "опасений диверсий".

Об этом пишет РБК.

По словам собеседника издания, службы внутренней безопасности в компаниях "особо пристально следят" за сотрудниками, которые имеют украинское гражданство или родственников в Украине, и рекомендуют не работать с такими специалистами, "берут их на карандаш".

В первую очередь это относится к сотрудникам с доступом к критической инфраструктуре и данным.

ІТ-армия ежедневно атакует все сферы России: ресурсы государственных учреждений, крупные корпорации, операторов связи, банки, кредитные союзы, сервисы электронной цифровой подписи и ряд бытовых сервисов, которыми пользуется население.

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