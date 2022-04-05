Было заблокировано большинство государственных сайтов российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает врага.

Украинская ІТ-армия за период войны атаковала более 600 российских онлайн-ресурсов.

Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

"За весь период войны ІТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает врага. А также различными цифровыми каналами распространяем для населения страны-агрессора жестокую правду о зверствах, которые совершают их нелюди в Украине", - говорится в сообщении.

ІТ-армия ежедневно атакует все сферы России: ресурсы государственных учреждений, крупные корпорации, операторы связи, банки, кредитные союзы, сервисы электронной цифровой подписи и ряд бытовых сервисов, которыми пользуется население.

Справка УНИАН: IT-армия Украины - сообщество украинских IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

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