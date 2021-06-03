Житель города Артем ограбил зоомагазин, чтобы купить алкоголь и подарить своей девушке попугаев.
Об этом сообщают в управлении МВД по Приморскому краю.
В декабре 2020 года мужчина, угрожая ножом, похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями из зоомагазина. Сумма причиненного ущерба составила шесть тысяч рублей.
28-летнего мужчину задержали, он признался в ограблении. У него дома нашли клетку с птицами и похищенные деньги. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за разбойное нападение.
Читайте такжеВ России пьяная парочка выпала с балкона: появились новые подробности (видео)В тот день он пил спиртное. Когда алкоголь закончился, а денег не осталось, он решил пойти на преступление.
На похищенные деньги он собирался купить алкоголь и продукты, а попугаев хотел подарить своей девушке.
Расследование уголовного дела по статье 162 УК РФ (Разбой) завершено и направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
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