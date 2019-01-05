В США из охваченного пламенем зоомагазина спасли около сотни щенков (видео)
22:19, 05 января 2019Спасение видов
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К приезду пожарных спасать щенков начали волонтеры.
В США пожарные и волонтеры вынесли из охваченного пламенем зоомагазина 86 собачек.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Магазин вспыхнул ночью, о пожаре сразу же сообщили огнеборцам, и они были на месте уже через несколько минут.
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К приезду пожарных спасать щенков начали волонтеры. Люди останавливались на дороге, бросали свои машины и бежали с охваченного огнем помещения, чтобы вынести клетки с четвероногими.
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