Оккупанты запускают две ракеты вверх, но спустя несколько секунд те приземляется.

Русские оккупанты произвели очередной неудачный пуск ракет из Севастополя, направленные на материковую Украину.

Видео ночного инцидента появилось в местных пабликах.

Сами же жители оккупированного полуострова предполагали, что очередные вспышки в небе являются следствием фейерверков.

Видео дня

На кадрах, снятых очевидцами из жилой зоны, видно, как оккупанты запускают две ракеты вверх, но за несколько секунд те приземляется.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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