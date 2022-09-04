Русские оккупанты произвели очередной неудачный пуск ракет из Севастополя, направленные на материковую Украину.
Видео ночного инцидента появилось в местных пабликах.
Сами же жители оккупированного полуострова предполагали, что очередные вспышки в небе являются следствием фейерверков.
На кадрах, снятых очевидцами из жилой зоны, видно, как оккупанты запускают две ракеты вверх, но за несколько секунд те приземляется.
Война в Украине: актуальные данные
Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.
Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.
На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.
Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.
В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.
Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.