Успешно отбиты вражеские атаки в районе населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески и Первомайское.

ВСУ не дают врагу продвигаться вглубь Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего Государства. Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское", – говорится в сообщении. Видео дня

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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