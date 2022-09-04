ВСУ не дают врагу продвигаться вглубь Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего Государства. Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское", – говорится в сообщении.Видео дня
Война в Украине: актуальные данные
Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.
Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.
На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.
В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.
Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.