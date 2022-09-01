Представитель ВСУ отметил, что россияне пытаются возобновить наступление на Донецком направлении.

Оккупанты передвинули крайний срок захвата Донецкой области. Теперь выйти на административные границы они планируют к 15 сентября.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

По его словам, захватчики удерживают оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом Громов указал, что россияне пытаются создать условия для возобновления наступления.

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"Российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что оккупанты сначала заявляли о планах захватить Донецкую область до конца августа.

Как ранее сообщал УНИАН, добровольческие батальоны, входящие в состав го армейского корпуса РФ, вероятнее всего, будут переброшены на Донецкое направление и на юг для возобновления наступления.

30 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты усиливают группировку войск на Донецком направлении. С нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

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