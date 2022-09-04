Враг продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также активно применяет средства ПВО, интенсивно ведет воздушную разведку и пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удерживании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Продолжаются наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг продолжает активно применять средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БпЛА. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск", - говорится в сообщении.
Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
на Северском направлении - населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской и Стукаловка в Сумской областях;
на Харьковском направлении - Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Большие Проходы, Старый Салтов, Андреевка;
на Славянском направлении - Богородичное, Долина, Краснополье;
на Краматорском направлении - Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое;
на Бахмутском направлении - Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Роздолевка;
на Авдеевском направлении - Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;
на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, осуществлял обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка;
на Запорожском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогорье, Ольгевское, Зеленое Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка;
на Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. Пытается осуществлять логистическое обеспечение войск.
Как писал УНИАН, 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.