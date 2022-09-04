Враг активно применяет средства ПВО, интенсивно ведет воздушную разведку и пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

Враг продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также активно применяет средства ПВО, интенсивно ведет воздушную разведку и пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удерживании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Продолжаются наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг продолжает активно применять средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БпЛА. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении - населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской и Стукаловка в Сумской областях;

на Харьковском направлении - Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Большие Проходы, Старый Салтов, Андреевка;

на Славянском направлении - Богородичное, Долина, Краснополье;

на Краматорском направлении - Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое;

на Бахмутском направлении - Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Роздолевка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, осуществлял обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка;

на Запорожском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогорье, Ольгевское, Зеленое Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка;

на Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. Пытается осуществлять логистическое обеспечение войск.

Как писал УНИАН, 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

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