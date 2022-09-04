Контрнаступление, вероятнее всего, не приведет к сиюминутным успехам, предупреждают аналитики.

Ближайшей целью украинского контрнаступления остаются удары по логистическим узлам россиян на оккупированных территориях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне советник ОП Алексей Арестович в комментарии WSJ заявил, что нынешняя цель украинских сил на юге – "систематическое подавление армии Путина", что "украинские войска медленно и систематически уничтожают оперативную систему тылового обеспечения России путем ударов высокоточной артиллерийской оружием".

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Заявление Арестовича перекликается с оценкой аналитиков Института о том, что продолжающийся контрнаступление, вероятнее всего, не приведет к мгновенных успехов и что украинские силы пытаются вывести из строя ключевые узлы тылового обеспечения, поддерживающих группировку врага на юге. Это в конечном итоге подорвет российский военный потенциал.

Украинские силы также могут проводить локальные атаки вдоль линии соприкосновения на западе Запорожской области, чтобы помешать развертыванию российских сил.

Как писал УНИАН, 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

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