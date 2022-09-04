Местные жители информируют, что с 6 утра на улицах стоят БТРы, танки оккупантов, организовано оцепление территории, проверяют документы, вывели мужчин из домов.

В Херсонской области оккупанты утром проводят "фильтрационные" мероприятия по выявлению участников сил сопротивления.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Херсонской области оккупанты утром проводят так называемые фильтрационные мероприятия. Таким образом, по информации Движения Сопротивления Юг УДА, пытаются запугать местных жителей и вынудить их выдать родных и близких - участников партизанского движения. Методички НКВД на московии не изменились", - написал Братчук. Видео дня

Он обнародовал сообщения местных жителей, которые информируют, что с 6 утра на улицах стоят БТРы, танки оккупантов, организовано оцепление территории, проверяют документы, вывели мужчин из домов.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

Вас также могут заинтересовать новости: