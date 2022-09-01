ВСУ используют это время для разгрома уязвимых участков вдоль линии фронта, предотвращая разрушения городов и сел.

Институт изучения войны предупредил, что контрнаступление украинских сил может занять месяцы и не является молниеносной операцией.

Об этом говорится в отчете ISW.

ВСУ используют это время для разгрома уязвимых участков вдоль линии фронта, предотвращая разрушения городов и сел.

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Аналитики отмечают, что время начала контрнаступления ВСУ соответствует наблюдаемой деградации российского наступательного потенциала на западе Херсонской области.

Нет оснований подозревать, что украинское командование избрало неуместное время для контрнаступления, отмечают эксперты. Поэтому в Институте советуют не поддаваться на российские информационные операции, изображающие украинское контрнаступление в Херсонской области почти мгновенно потерпевшим неудачу или изображающие Украину беспомощной марионеткой западных хозяев

"Минобороны России начало проводить информационную операцию по представлению контрнаступления Украины как решительно провалившегося практически сразу после того, как о нем было объявлено", - говорится в отчете.

Этот нарратив продвигают и рашистские блогеры, которые традиционно критикуют действия Кремля. Главная цель – убедить, что контрнаступление ВСУ было начато "слишком поздно".

Также кремлевская пропаганда будет продвигать тезис, что контрнаступление было начато Зеленским и "по политическим причинам", а сам Залужный якобы его отговаривал.

"Военные действия в масштабах этого контрнаступления не увенчаются успехом или провалом за день или за неделю. Украинские официальные лица давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-либо еще. Вместо этого они в течение нескольких месяцев создавали условия, атакуя и нарушая российские наземные пути снабжения, командные пункты управления и т.д.", - объясняют аналитики.

Как сообщал УНИАН, ВСУ официально объявили о контрнаступлении на юге 29 августа. За это время украинские силы уже подвинули линию фронта, констатировали в британской разведке.

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