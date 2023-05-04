Оккупанты активно набирают личный состав в спасательные военные формирования МЧС в этих регионах.

В России опасаются активизации военных действий на Кавказе и в Калининграде. Из-за этого там решили расширить штат спасателей для организации общественной обороны.

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне считают Калининградский и Северокавказские округи регионами, где есть опасность активизации военных.

"Сейчас оккупанты активно набирают личный состав в спасательные военные формирования МЧС в этих регионах и проводят мероприятия по развертыванию системы гражданской обороны. Из-за этого есть проблема с комплектованием аналогичных формирований на временно оккупированных территориях Украины, ведь большинство МЧСников предпочитают брать командировки именно в Калининград или на Кавказ, когда им дают выбор", – отмечают в ЦНС.

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Что происходит в России: актуальные новости

Одной из самых громких новостей последних дней стала атка дронов на Кремль. Это произошло ночью 3 мая. В России в этом обвинили Украину и заявили о якобы покушении на Путина.

В то же время в Институте изучения войны предполагают, что Россия могла сама же атаковать Кремль. Аналитики считают, что так в Москве могут создать условия для объявления более широкой мобилизации, а также ограничить празднование 9 мая.

Кроме того, в России все чаще происходят пожары. 4 мая масштабный пожар охватил целый поселок в Тюменской области. Огонь охватил десятки домов.

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