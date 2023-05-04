В результате агрессии России, она была исключена или вышла из состава ряда европейских институтов.

Исторически Россия доминировала в Европе на протяжении веков, но начало войны против Украины привело к уходу России с европейской сцены.

Как пишут аналитики Wilson Center, Россия потребовала, чтобы НАТО свернула свои границы до уровня, существовавшего после холодной войны, и чтобы Украина никогда не стала ее членом. Оба эти требования были отвергнуты и явились четким знаком того, что Россия не желает вести какой-либо предметный диалог с Западом.

В результате агрессии России, она была исключена или вышла из состава ряда европейских институтов, включая Совет Европы, ОЭСР и Европейскую сеть национальных институтов по правам человека. Заявка России на вступление в ОЭСР была приостановлена, а экспорт газа в Европу упал ниже уровня брежневской эпохи 1970-х годов.

Видео дня

Они отмечают, что Европа возглавляет движение за привлечение России к ответственности за акты агрессии и военные преступления, совершенные на Украине, и предлагает ЕС создать международный трибунал, поскольку другие институты не могут этого сделать из-за вето России в Совете Безопасности ООН. Текущая стратегия Путина сводится к одной всепоглощающей цели, а именно: сделать так, чтобы Украина не стала полноправным членом ЕС или НАТО. Путин активно стремится сохранить изоляцию России, пропагандируя политику импортозамещения и большей евразийской интеграции. Несмотря на потерю своего самого прибыльного рынка, Путин подчеркивает новые возможности для российской промышленности, когда западные компании покинули российский рынок.

Аналитики обращают внимание, что тем временем, в Думе обсуждается новый закон, который введет обязательный университетский курс по основам российской государственности, подчеркивающий патриотизм, исторический статус страны как отдельной цивилизации и цивилизованный характер российской государственности. Укрепление Путиным изоляции России представляет собой прямую угрозу всему, за что выступает и чего достигла современная Европа: экономической интеграции, свободному передвижению народов и территориальной целостности.

Отношения РФ и Европы - последние новости

Россия уменьшила заявку на прокачку газа в Европу через Украину 29 апреля до 37 миллионов кубометров в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" при нулевом объеме через ГИС "Сохрановка".

Российская нефть продолжает поступать на рынок Европы, но уже в виде готовых нефтепродуктов, изготовленных на индийских НПЗ.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, агрессор продолжает активно зарабатывать на торговле золотом.