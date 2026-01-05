Леся Никитюк показалась с полугодовалым сыном (фото)

Телеведущая поделилась трогательным кадром в сети.

Известная украинская телеведущая и молодая мама Леся Никитюк показала новое фото с маленьким сыном.

Не секрет, что звезда тщательно скрывает лицо полугодовалого Оскара от публики. Но в своем Instagram Леся на днях решила поделиться новым трогательным кадром с сыном во время прогулки. Она держала на руках малыша, который уже заметно подрос. Сам кадр Никитюк оставила без подписи.

К слову, в начале 2025 года Никитюк сделал предложение ее возлюбленный-военный Дмитрий Бабчук. Позже появились слухи, что Леся беременна, однако долгое время она не реагировала на эту информацию. А 15 июня прошлого года подтвердила, что родила первенца. Имя мальчика держали в тайне, но после крещения молодые родители признались, что назвали его Оскаром. Сейчас звездная мамочка иногда делится семейными кадрами в сети.

Видео дня

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила первую елку в жизни сына и проговорилась, как нежно его называет.

Вас также могут заинтересовать новости: