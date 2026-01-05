В ISW объяснили 'сдержанную' реакцию Кремля на операцию США в Венесуэле

Реакция Кремля на операцию США в Венесуэле до сих пор была крайне шаблонной.

Россия заявила об осуждении военной операции США в Венесуэле, однако это были достаточно шаблонные и стандартные заявления, а реакция высших кремлевских чиновников остается достаточно сдержанной. На это указывают аналитики Института изучения войны.

Так, министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Михаил Рыженков 3 января выступили с совместным стандартным осуждением действий США, призвав Соединенные Штаты вернуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену в Венесуэлу.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал военную операцию США, обвинив президента Дональда Трампа в нарушении международного права и выразив поддержку Николасу Мадуро. Медведев также использовал операцию США по захвату Мадуро, чтобы угрожать канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Депутаты Госдумы РФ также раскритиковали операцию в Венесуэле, заявив, что США отвергают суверенитет государств Западного полушария и стремятся установить контроль над венесуэльскими нефтяными запасами.

Как отмечают аналитики, реакция Кремля на операцию США в Венесуэле до сих пор была шаблонной.

"Кремлю, вероятно, придется балансировать между сохранением своего авторитета как партнера других государств и продолжением усилий по угождению администрации Трампа", - объясняют они.

Операция США в Венесуэле - последcтвия

Аналитики считают, что действия США в Венесуэле могут побудить Китай активнее продвигать свои территориальные претензии в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря, однако не приведет к ускорению потенциального вторжения на остров.

Также Le Monde пишет, что захват американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро является геополитическим ударом для Кремля, который теперь теряет ключевого партнера и сталкивается с угрозой для своих нефтяных доходов.

