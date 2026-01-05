Во время операции США в Венесуэле погибли 32 кубинских офицера, - The Washington Times

Что именно делали офицеры с Кубы в Венесуэле - пока неизвестно.

Из-за операции США в Венесуэле погибли 32 офицера из Кубы, сообщило правительство Гаваны. Их слова передает The Washington Times.

Отмечается, что кубинские военные и полицейские выполняли миссию в Венесуэле по просьбе правительства страны. Издание отмечает, что пока неизвестно, в чем заключалась миссия. Однако Куба уже длительное время является союзником Венесуэлы и отправляет в страну своих военных и полицейских.

"Вы знаете, вчера погибло много кубинцев. На другой стороне было много погибших. На нашей стороне никто не погиб", - цитирует издание слова Трампа, которые он сказал в воскресенье.

На фоне этих событий Правительство Кубы объявило двухдневный траур по погибшим офицерам.

"Верные своим обязанностям по безопасности и обороне, наши соотечественники достойно и героически выполнили свой долг и погибли после ожесточенного сопротивления в прямом бою против нападающих или в результате бомбардировок объектов", - говорится в заявлении.

Операция США в Венесуэле: что известно

Ранее The Washington Post сообщало, что у Трампа уже есть "вице-король Венесуэлы" на замену Мадуро. Отмечается, что новым фактическим руководителем Венесуэлы со стороны США может стать Марко Рубио.

Чиновник имеет кубинские корни и ненавидит коммунистические режимы Кубы и Венесуэлы. Кроме того, он сыграл ключевую роль в организации спецоперации по устранению Николаса Мадуро.

Между тем Le Monde пишет, что молниеносная операция США в Венесуэле стала геополитическим ударом для Кремля. Отмечается, что хотя сама операция и могла понравиться России из-за нарушения Вашингтоном международного права, но Мадуро был ключевым партнером Путина в Латинской Америке.

В то же время The New York Times писало, что в Украине не знают, как оценивать захват Мадуро. Издание отмечает, что с одной стороны это явный удар по геополитическому влиянию России. Но такая операция слишком напоминает российскую агрессию против самой Украины.

