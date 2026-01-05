Победительница 'Холостяка-12' резко высказалась о Цымбалюке

По словам Екатерины, актер просто выполнил свою работу в шоу.

Модель и победительница 12 сезона романтического проекта "Холостяк" Екатерина Лозовицкая, где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский, высказалась о Тарасе Цымбалюке.

Девушка отметила, что сразу увидела отсутствие "химии" между актером и участницами. По ее словам, для Цимбалюка это было больше шоу, чем поиск настоящих чувств.

"Если честно, впечатление такое, что для Тараса это действительно было больше шоу, чем история о любви. Я думаю, это из-за того, что не появилась та девушка, которая реально зацепила - так бывает. Настоящей химии не произошло, и это чувствовалось, поэтому и неудивительно, что в конце ничего не сложилось", - написала Екатерина в своем Instagram.

Лозовиька добавила, что несмотря на финал без хэппи-энда Тарас все же достойно выполнил свою роль в проекте.

"Но при этом он провел сезон по-джентльменски и довольно достойно - как профессионал, который пришел сделать свою работу", - добавила модель.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк проговорился, зачем на самом деле шел на шоу "Холостяк". Актер признался, что ему платили за участие в проекте, а его цель была - привлечь к себе внимание новой аудитории.

