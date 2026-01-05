Бесславное падение Мадуро нанесло унизительный удар по имиджу России, - The Telegraph

Падение Мадуро разрушает стратегию Путина в Латинской Америке.

Россия с особым рвением осудила военную операцию США в Венесуэле и свержение Николаса Мадуро. Как пишет обозреватель The Telegraph Сэмюэль Рамани, риторика Кремля отражала его прочное партнерство с режимом Мадуро и проверенную временем модель осуждения западных военных интервенций.

"Однако она также выявила еще одну неудобную для Москвы правду. Бесславное падение Мадуро нанесло унизительный удар по международному престижу России и её стремлениям к влиянию в Латинской Америке", - пишет он.

С момента военного вмешательства в интересах сирийского президента Башара Асада в 2015 году Россия позиционировала себя как надежного партнера для авторитарных режимов, находящихся в кризисе. Однако свержение Асада в декабре 2024 года и бездействие России во время иранско-израильской войны в июне 2025 года поставили под сомнение эту иллюзию, а быстрый крах Мадуро полностью разрушил ее, отмечает Рамани.

Видео дня

Падение доверия к российскому оружию

Ранее прокремлевские комментаторы регулярно хвастались тем, что российские системы ПВО Венесуэлы сдерживают агрессию США, но их прогнозы не оправдались. Российские С-300 и С-400 также не смогли сдержать израильские атаки на Сирию и Иран, а собственное воздушное пространство России регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. В результате доверие к качеству российских систем ПВО находится на рекордно низком уровне, отмечает аналитик:

"Это может помешать послевоенным усилиям России по возрождению в качестве ведущего международного поставщика вооружений и ослабить влияние Москвы на некогда надежных покупателей оружия, таких как Индия".

Падение Мадуро переворачивает стратегию Путина в Латинской Америке

Венесуэла была ключевым звеном российского влияния в этом регионе. Российский энергетический гигант "Роснефть" использовал санкции США против Венесуэлы, а чиновники режима Мадуро, как утверждается, вступали в сговор с российским "теневым флотом".

Хотя Россия может использовать антиамериканскую реакцию на действия Трампа для укрепления своего регионального влияния, её позиции теперь зависят от гораздо более слабых партнерских отношений с Кубой и Никарагуа, подчеркивает Рамани:

"Свергнув Мадуро, президент Дональд Трамп нанес унизительный удар Владимиру Путину. Это стало важной демонстрацией силы в попытке Трампа заставить российского диктатора прекратить войну в Украине".

Реакция России на свержение Мадуро

Россия заявила об осуждении военной операции США в Венесуэле, однако это были достаточно шаблонные и стандартные заявления, а реакция высших кремлевских чиновников остается достаточно сдержанной.

Аналитики считают, что Кремлю, вероятно, придется балансировать между сохранением своего авторитета как партнера других государств и продолжением усилий по угождению администрации Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: