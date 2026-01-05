Захват Мадуро еще больше убедил КНДР не отказываться от ядерного оружия, - Bloomberg

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел испытания гиперзвуковых ракет на следующий день после того, как США захватили венесуэльского диктатора Николаса Мадура. Известно, что тогда Пхеньян осудил такие действия и назвал их "незаконным и жестоким" нарушением международных законов. Об этом пишет Bloomberg.
Также запуск ракет состоялся тогда, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён готовился к встрече с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.
Накануне южнокорейские военные сообщили, что в воскресенье утром КНДР запустила ракеты, которые, скорее всего, были баллистическими и пролетели около 900 км.
"Недавно были достигнуты важные успехи в практическом применении наших ядерных сил и подготовке их к реальной войне. Мы должны постоянно совершенствовать военные средства, особенно системы наступательного оружия", - заявлял Ким Чен Ын.
Лидер Северной Кореи не упоминал об операциях США в Каракасе, которые были проведены на выходных для устранения Николаса Мадуро с должности, однако он отметил, что "недавний геополитический кризис и сложные международные события" свидетельствуют о необходимости развития ядерного сдерживающего потенциала страны.
В то же время профессор Института дальневосточных исследований Университета Кьоннам Лим Еул-чул отметил, что захват Мадуро "закрепит убеждение Кима в том, что отказ от ядерного оружия равнозначен самоубийству".
"Это, вероятно, еще больше усложнит усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, повысит непредсказуемость поведения Северной Кореи и еще больше оправдает и ускорит развитие ядерных возможностей", - подчеркнул он.
В свою очередь Министерство иностранных дел КНДР отметило, что действия Вашингтона "в очередной раз подтвердили недостойную и жестокую природу США", которую международное сообщество так часто наблюдает.
Захват Мадуро - последние новости
Ранее The Telegraph писал, что захват Николаса Мадуро открывает большие перспективы для Путина. Несмотря на то, что Москва и Пекин, скорее всего, потеряли своего ключевого союзника в Латинской Америке, в более глобальном измерении они потенциально получили нечто более важное.
"США только что с неожиданной легкостью отрубили главное южноамериканское щупальце глобальной антиамериканской связи. Конечно, ни одному автократу не нравится видеть, как одного из своих хватают, сковывают и экстрадируют - его судьбу оставляют на усмотрение иностранного суда", - подчеркнул международный обозреватель Адриан Бломфельд.
В то же время Китай обвинил США в нарушении международного права и потребовал освобождения Мадуро. В МИД страны подчеркнули, что такие действия нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, а также цели и принципы Устава ООН.
"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить президента Мадуро и его жену, прекратить усилия по подрыву венесуэльского режима и решить этот вопрос путем диалога и переговоров", - добавили в МИД.