Захват Мадуро еще больше убедил КНДР не отказываться от ядерного оружия, - Bloomberg

Ким Чен Ын решил после такой спецоперации США показать свою силу.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел испытания гиперзвуковых ракет на следующий день после того, как США захватили венесуэльского диктатора Николаса Мадура. Известно, что тогда Пхеньян осудил такие действия и назвал их "незаконным и жестоким" нарушением международных законов. Об этом пишет Bloomberg.

Также запуск ракет состоялся тогда, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён готовился к встрече с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Накануне южнокорейские военные сообщили, что в воскресенье утром КНДР запустила ракеты, которые, скорее всего, были баллистическими и пролетели около 900 км.

Видео дня

"Недавно были достигнуты важные успехи в практическом применении наших ядерных сил и подготовке их к реальной войне. Мы должны постоянно совершенствовать военные средства, особенно системы наступательного оружия", - заявлял Ким Чен Ын.

Лидер Северной Кореи не упоминал об операциях США в Каракасе, которые были проведены на выходных для устранения Николаса Мадуро с должности, однако он отметил, что "недавний геополитический кризис и сложные международные события" свидетельствуют о необходимости развития ядерного сдерживающего потенциала страны.

В то же время профессор Института дальневосточных исследований Университета Кьоннам Лим Еул-чул отметил, что захват Мадуро "закрепит убеждение Кима в том, что отказ от ядерного оружия равнозначен самоубийству".

"Это, вероятно, еще больше усложнит усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, повысит непредсказуемость поведения Северной Кореи и еще больше оправдает и ускорит развитие ядерных возможностей", - подчеркнул он.

В свою очередь Министерство иностранных дел КНДР отметило, что действия Вашингтона "в очередной раз подтвердили недостойную и жестокую природу США", которую международное сообщество так часто наблюдает.

Захват Мадуро - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что захват Николаса Мадуро открывает большие перспективы для Путина. Несмотря на то, что Москва и Пекин, скорее всего, потеряли своего ключевого союзника в Латинской Америке, в более глобальном измерении они потенциально получили нечто более важное.

"США только что с неожиданной легкостью отрубили главное южноамериканское щупальце глобальной антиамериканской связи. Конечно, ни одному автократу не нравится видеть, как одного из своих хватают, сковывают и экстрадируют - его судьбу оставляют на усмотрение иностранного суда", - подчеркнул международный обозреватель Адриан Бломфельд.

В то же время Китай обвинил США в нарушении международного права и потребовал освобождения Мадуро. В МИД страны подчеркнули, что такие действия нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, а также цели и принципы Устава ООН.

"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить президента Мадуро и его жену, прекратить усилия по подрыву венесуэльского режима и решить этот вопрос путем диалога и переговоров", - добавили в МИД.

Вас также могут заинтересовать новости: