Россия снова страдает от масштабных пожаров в природных локациях, на тушение которых нет сил и средств

В Тюменской области масштабный пожар охватил целое село Успенка с окрестностями. Из зоны бедствия эвакуируют население и скот, сообщает Mash.

Огнем охвачены несколько десятков домов. Спасателям пришлось эвакуировать жителей частного сектора и воспитанников местного интерната для детей-инвалидов – около 450 человек в целом.

Также из опасной зоны эвакуировали домашний скот. С огнем пытаются бороться более 70 пожарных, задействованы полсотни единиц спецтехники, включая два пожарных вертолета.

Видео дня

Движение на подъездной дороге ограничено. Сообщается, что огненная стена движется по ветру в сторону соседних сёл Ушаково и Перевалово.

Также телеграм-каналы публикуют видео, как женщина на коленях с иконой в руках молится о прекращении бедствия.

Пожары в России и на оккупированной территории

В последние недели Россию и подконтрольные ей оккупированные территории Украины охватила целая лавина пожаров – как в природных локациях, так и на промышленных объектах. Самым масштабным и эпичным был пожар на главной топливной базе Черноморского флота в Севастополе.

А за пару дней до этого в поселках Сосьва, Висим и Таежный на Урале лесной пожар уничтожил более сотни жилых домов. Погибли люди. Фактически поселок Сосьва перестал существовать.

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