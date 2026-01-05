Папа Римский сделал заявление относительно Венесуэлы после свержения Мадуро

Он призвал к сохранению независимости страны.

Папа Лев XIV заявил о важности защитить суверенитет Венесуэлы после того, как американские войска захватили президента Николаса Мадуро и взяли под контроль управление страной. Об этом пишет The Hill.

Во время выступления на площади Святого Петра во время воскресной молитвы Папа Римский высказался относительно мировых событий и призвал ставить интересы венесуэльского народа на первое место.

"Добро любимого венесуэльского народа должно преобладать над всеми другими соображениями и побудить нас преодолеть насилие и выбрать путь справедливости и мира, защищая суверенитет страны, обеспечивая верховенство права, закрепленное в Конституции, уважая права человека и гражданина каждого человека и всех людей, и работая над общим построением спокойного будущего, стабильности и согласия, уделяя особое внимание беднейшим, которые страдают из-за сложной экономической ситуации", - подчеркнул понтифик.

Кроме того, он призвал людей, которые собрались, чтобы послушать его выступление, молиться за венесуэльский народ.

В The Hill напомнили, что в прошлом месяце на пресс-конференции Льва спросили об угрозах президента США Дональда Трампа силой устранить Мадуро, на что он призвал не делать этого.

"Лучше искать пути диалога или, возможно, давления, включая экономическое давление. Если это то, что они хотят сделать в Соединенных Штатах", - говорил Папа Римский.

Ситуация в Венесуэле - реакция мировых лидеров

Ранее в ЕС сделали заявление относительно кризиса в Венесуэле и призвали к демократии. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, ЕС выступает за мирный переход к демократическому строю в Венесуэле с уважением к суверенитету этой страны.

"В это критическое время крайне важно, чтобы все стороны полностью уважали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключенные, которые сейчас содержатся в Венесуэле, должны быть безоговорочно освобождены. Консульские органы государств-членов ЕС тесно сотрудничают, чтобы защитить безопасность граждан ЕС, в частности тех, кто незаконно удерживается в Венесуэле", - подчеркнула дипломат.

В то же время Институт изучения войны объяснил "сдержанную" реакцию Кремля на операцию США в Венесуэле. Аналитики отметили, что реакция РФ была шаблонной.

"Кремлю, вероятно, придется балансировать между сохранением своего авторитета как партнера других государств и продолжением усилий по угождению администрации Трампа", - добавили в Институте.

