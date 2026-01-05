Цены на нефть необычно реагируют на спецоперацию США в Венесуэле

Аналитики считают, что перебои в экспорте нефти из Венесуэлы будут иметь незначительное влияние на цены.

Цены на нефть утром 5 января снизились. Достаточные мировые запасы компенсировали опасения относительно перебоев в поставках сырья после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 9:56 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 55 центов - до 60,20 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI снизилась на 55 центов - до 56,77 доллара за баррель.

Президент Дональд Трамп после задержания Мадуро заявил, что Вашингтон возьмет под контроль Венесуэлу, которая входит в состав ОПЕК+, и добавил, что эмбарго США на всю венесуэльскую нефть остается в силе.

Впрочем аналитики считают, что любые дальнейшие перебои в экспорте из Венесуэлы будут иметь незначительное влияние на цены, поскольку на рынке много нефти.

"Мы видим неоднозначные, но умеренные риски для цен на нефть в краткосрочной перспективе со стороны Венесуэлы, в зависимости от того, как будет развиваться политика санкций США", - отметили аналитики Goldman Sachs в записке от 4 января, оставив без изменений прогнозы цен на нефть на 2026 год.

Кроме того, эксперты отмечают, что изменение режима в Каракасе может привести к еще большему снижению цен на нефть. Руководитель отдела исследований сырьевых товаров RBC Capital Гелима Крофт, заявила, что полная отмена санкций может открыть возможность добычи нескольких сотен тысяч баррелей нефти в день.

Аналитики также следят за реакцией Ирана, который тоже входит в ОПЕК+, после того, как Трамп 2 января пригрозил вмешаться в подавление протестов в стране, что, в свою очередь, усилило геополитическую напряженность. Тем временем картель решил сохранить квоты на добычу нефти на текущем уровне. Большинство аналитиков, опрошенных Financinal Times, также ожидают, что в начале этого года цены на нефть продолжат снижаться.

"Рынок такой же медвежий (длительное время снижаются цены на нефть, - УНИАН), как и в течение, по крайней мере, последнего десятилетия", - отмечает основательница консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен.

Цены на нефть и операция США в Венесуэле

Цены на нефть по итогам 2025 года упали на 20%, что стало самым большим годовым падением с 2020 года.

В то же время американские военные 3 января захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что потенциально может иметь последствия для мировых цен на нефть, поскольку страна является членом картеля ОПЕК+.

