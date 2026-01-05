Задержание Мадуро оживило крипторынок: биткоин подскочил до максимума за последние три недели

Биткоин в целом завершил год со снижением на 6,5%.

Биткоин поднялся до самого высокого уровня за три недели во время ранних торгов в Азии на фоне политической неопределенности после того, как США отстранили от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет Bloomberg.

В понедельник, 5 января, крупнейшая криптовалюта подорожала на 2,3% - до 93 323 долларов - самый высокий показатель с 11 декабря. Эфир и другие токены также несколько выросли.

Рост происходит на общем позитивном фоне в Азии: фондовые рынки там обновляют исторические максимумы благодаря ставкам на технологии и искусственный интеллект. В то же время инвесторы ищут "тихие гавани": в понедельник золото подорожало почти на 2% - более 4 400 долларов за унцию (141,5 доллара за грамм), а серебро - на 4,8% после задержания Мадуро.

Отмечается, что ранее биткоин иногда воспринимали как безопасный актив во времена турбулентности, но в другие периоды он двигался в унисон с акциями и другими рисковыми инструментами.

В то же время в течение нескольких недель биткоин торговался в узком диапазоне и завершил год со снижением на 6,5%. В 2025 году он показывал худшую динамику, несмотря на ряд благоприятных для крипторынка решений в США, инициированных президентом Дональдом Трампом, который открыто поддерживает криптовалюты.

2 января инвесторы вложили 471 млн долларов в 12 биржевых биткоин-фондов (ETF), зарегистрированных в США - это самый большой приток средств с 11 ноября, что может свидетельствовать об изменении настроений на рынке.

В конце декабря курс биткоина вырос на 3,1% - до более 90 200 долларов. Другие криптоактивы также подорожали: эфир прибавил до 4% и превысил уровень 3 000 долларов. Тогда рынок еще не оправился после стремительного падения криптовалюты, которое началось в октябре. Сейчас же начали появляться первые признаки изменения настроений.

В ноябре 2025 года биткоин потерял около 23% своей стоимости, что стало самым большим месячным падением с июня 2022 года. Несмотря на приверженность Дональда Трампа и ряда других институтов к криптоиндустрии, биткоин обвалился более чем на 30% от своего рекордного максимума, установленного в начале октября.

