Магнитные бури 5 января: будет ли удар в начале недели (график)

Ученые сообщают, что скорость солнечного ветра ослабевает.

В начале новой рабочей недели, 5 января, сильные магнитные бури не прогнозируются. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Кр-индекс ожидается около 4 - 4,5, а магнитная буря начинается с отметки 5.

О том, что геомагнитная обстановка стабилизировалась, сообщает и Британская геологическая служба. По данным ученых, скорость солнечного ветра снизилась до нормальной и сильных солнечных вспышек в последнее время не происходило.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за усиленной солнечной активности. Потоки заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, достигают нашей планеты и взаимодействуют с магнитосферой, вызывая её колебания.

В зависимости от силы такие бури могут влиять на радиосвязь, спутниковую навигацию и работу энергосистем. Чаще всего они проходят без серьёзных последствий, однако у метеочувствительных людей возможны недомогание, головная боль и нарушения сна. Кроме того, во время магнитных бурь возрастает вероятность появления полярных сияний в высоких широтах.

