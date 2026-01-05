Россияне ударили по больнице в Киеве: есть погибший и пострадавшие (фото)

Спасатели отмечают, что эвакуированы 25 человек.

В ночь на 5 января россияне совершили очередную атаку на Киев, есть разрушения, погиб человек.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Оболонском районе произошло попадание в четырехэтажное здание больницы с работающим стационарным отделением.

"Пожар ликвидирован. При обследовании помещений обнаружено тело человека", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что эвакуированы 25 человек, три человека пострадали.

На месте работало около 50 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

По данным председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика, удар нанесен по частной больнице, во время удара там находилось около 70 человек.

"Спасатели и все профильные службы делают все возможное для безопасной эвакуации персонала и пациентов", - заявил он.

Удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, вечером 2 января российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова. Они атаковали четырехэтажный жилой дом в Киевском районе города, вызвав значительные разрушения.

Сообщалось о 30 раненых люлей. На месте было найдено тело ребенка. В целом погибли пять человек.

Как отмечал военный эксперт Александр Коваленко, баллистические и аэробаллистические ракеты превратились в основной инструмент террора, опередив по массовости применения крылатые ракеты Х-101 и морские "Калибры". Россия пользуется тем, что для их перехвата нужны системы Patriot и SAMP/T, количество которых в Украине критически ограничено и не позволяет надежно прикрывать все крупные города.

