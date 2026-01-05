Настя Каменских засветила свой вес (фото)

Исполнительница решила сесть на диету на ближайшую неделю.

Украинская певица Настя Каменских, она же NK, которая вместе с мужем Потапом находится в Испании и активно использует для коммуникации русский язык, рассекретила свой вес.

В своем Instagram артистка отметила, что начинает диету. В частности, она планирует не употреблять пищу, а только пить воду и чай в течение семи дней. Каменских показала, какой у нее начальный вес, опубликовав фото на весах. На кадре можно увидеть цифру 65,1 килограммов.

К слову, Настя в начале полномасштабной войны переехала жить за границу и ездила с концертами в Украину. Однако позже она попала в громкий языковой скандал, когда на одном из концертов заявила на русском языке, что неважно, на каком языке общаться. Затем с ней публично разорвал контракт один из известных ювелирных брендов, а украинцы начали активно хейтить исполнительницу.

Сейчас Каменских окончательно вернулась к русскому языку. В частности, она общается со своими подписчиками в сети на испанском и русском языках.

Напомним, ранее Ирина Горовая назвала честную причину неудач Потапа и Насти за границей.

