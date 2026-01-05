'Наколядованный' Starlink: ветеран АТО объяснил, как работают 'Шахеты' с установленными 'зенитками'

Отмечает, что пока это эксперименты, но для Украины есть угроза.

Установка Россией ПЗРК на "Шахеды" пока является лишь экспериментом, но в случае его успешности и масштабирования производства, для Украины будут серьезные угрозы. Об этом в эфире на Радио NV сказал ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий, комментируя информацию о том, что россияне ставят борт дронов переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

"Это пример того, как россияне снова учатся у нас. Мы в свое время установили ЗРК на морские дроны и этим очень изменили ситуацию над Черным морем. Когда их авиация из охотников на наши дроны превратилась в мишень и в жертву", - отметил он.

При этом добавил, что именно такое Украина сделала с морскими дронами "Sea Baby", "Magura V5", обеспечив на них универсальные платформы, на которые устанавливается разная нагрузка в зависимости от миссий.

Видео дня

"Россияне решили это перенести в небо, что технически гораздо сложнее. Пока мы говорим об эксперименте, но, не дай бог, этот экземпляр покажет свою эффективность, то понимаем, что масштабировать враг умеет", - сказал Дикий.

По его словам, здесь также не обошлось без США, из-за их бездействия. Он пояснил:

"Управлять таким "Шахедом" с ЗРК можно только через "Starlink", потому что никакая другая система не может обеспечить оператору настолько оперативную связь с дроном, чтобы управлять еще и ЗРК. И это мы в очередной раз видим, как Россия пользуется дырами в санкционном режиме, где-то "наколядовывает" "Старлинки", которых формально у них быть не может, потому что официально на территории РФ они не продаются".

РФ устанавливает ПЗРК на "Шахеды"

Как сообщал УНИАН, эксперт и специалист по электронике Сергей "Флеш" Бескреснов рассказал, что россияне начали устанавливать на дроны переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы противодействовать авиации, которая охотится на "Шахеды".

Эксперт уточнил, что "Шахед" оборудован камерой и радиомодемом, а запуск ракеты осуществляется пилотом "Шахеда", который управляет им с территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: